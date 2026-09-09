Llevarán el show Jazz Experience a Boquete

Outside Jazz Band, Latin Coffeerized, La Kshamba, la Orquesta de Roberto Delgado, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Big Band Avanzada serán algunas de las agrupaciones que pondrán música a la primera edición de Jazz Experience Boquete, que se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre en los predios del Palacio Municipal de Boquete. La jornada comenzará a las 4:30 p.m., con la presentación de Tiburón Amarillo, agrupación chiricana ganadora del concurso Cultura Rock.

El programa continuará desde las 5:30 p.m., con Eliécer Izquierdo Project, Grupo Patatús y las demás agrupaciones invitadas, en una propuesta que reunirá a músicos de distintas generaciones y procedencias. La Big Band Avanzada, integrada por 40 jóvenes de la Red de Coros y Orquestas Juveniles de Panamá, también formará parte de la jornada bajo la dirección del profesor Alejandro Castillo, informaron del Ministerio de Cultura, que explicaron que el encuentro busca acercar el jazz y otras expresiones musicales a nuevos públicos.