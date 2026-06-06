Los Goya aumentan la regulación sobre la IA: debe incluirse declaración responsable sobre su uso y se veta en la música

La Junta Directiva de la Academia de Cine aprobó este miércoles 3 de junio las Bases de la 41 edición de los Premios Goya, en las que se profundiza en una mayor regulación sobre el uso de Inteligencia Artificial en las obras inscritas y se incorporan criterios de trayectoria para las categorías de Mejor Actor y Actriz Revelación, entre otras modificaciones.

Entre las novedades de esta 41 edición figuran criterios de trayectoria en los Goyas a Mejor Actor y Actriz Revelación. Para optar a estas categorías, los intérpretes no podrán superar un máximo de 4 largometrajes estrenados en salas comerciales como intérprete de reparto y/o no podrán haber ejercido profesionalmente la interpretación cinematográfica durante un período superior a diez años, según ha informado la Academia.

Las Bases también modifican el número de películas que pueden ser presentadas a la categoría del Goya a Mejor Película Europea, ya que únicamente se aceptará una producción por país.

Solo podrán optar a los Premios Goya aquellas obras cuya autoría creativa sea ejercida por personas físicas identificables, mediante una labor de creación intelectual original y directa, con una intervención humana relevante.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial no invalidará la autoría humana, siempre que no sustituya la toma de decisiones creativas fundamentales ni genere de forma autónoma el contenido final y artístico atribuible a la autoría presentada, y que el control creativo del resultado final corresponda de manera clara y efectiva a personas físicas.

Toda obra inscrita deberá incluir una declaración responsable expresa relativa al uso de herramientas de Inteligencia Artificial generativa en cualquier fase de su desarrollo o producción, donde se especifique las fases del proceso en que se haya utilizado; la naturaleza y finalidad del uso; y las herramientas utilizadas.

Se considerarán permitidos los siguientes usos: herramienta de asistencia técnica; automatización de procesos y tareas repetitivas; apoyo a tareas de optimización técnica o de postproducción; y generación de materiales de trabajo interno (moodboards, pruebas, concept exploratorio).

No obstante, en los premios a Mejor Música Original y Mejor Canción Original no estará permitido, en ningún caso, el uso de Inteligencia Artificial de ningún tipo para la generación de la composición o de la letra, ni siquiera como herramienta de apoyo o asistencia.

No serán elegibles aquellas composiciones musicales en las que la autoría haya sido generada total o parcialmente con la participación de sistemas de Inteligencia Artificial.

Tampoco serán elegibles aquellas composiciones en las que la IA haya servido de herramienta a la composición. Además, en la categoría de Mejor Canción Original la voz principal debe ser real y su interpretación debe haber sido grabada por una persona o coro de personas expresamente para la película inscrita.

Otra de las novedades es que, en aquellas categorías en las que figuren más de cuatro personas inscritas, la productora deberá designar un máximo de cuatro representantes que, en caso de resultar nominados, actuarán en representación del resto de personas inscritas en todos aquellos aspectos relacionados con los nominados y, en su caso, de ganadores.

En los cortometrajes, se establece que será condición indispensable para la inscripción que la fecha de solicitud del certificado de nacionalidad sea anterior al inicio del festival, o sea solicitado durante la celebración del mismo, donde se haya obtenido el premio o la primera selección del festival que permita la inscripción. En todos los casos, el certificado de nacionalidad deberá contar con fecha anterior al 30 de septiembre de 2026.

Se establecen también las fechas de votación de la 41 edición. La primera ronda tendrá lugar del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 2026; mientras que la segunda ronda de votaciones se realizará del 13 de enero al 22 de enero de 2027.