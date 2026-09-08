Los hijos de padres polígamos no pueden optar a la reagrupación familiar en Europa, falla el TEDH

Un hombre casado con varias mujeres en su país de origen no puede optar a la reagrupación familiar para traer a Europa a sus hijos nacidos de estas uniones polígamas, estimó este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La corte con sede en Estrasburgo, en el noreste de Francia, respondía a la demanda de un hombre yemení de 56 años, que vive desde 2018 en Países Bajos, donde obtuvo asilo y adonde pudo traer a una de sus tres esposas y los ocho hijos que tuvo con ella.

Pero las autoridades neerlandesas rechazaron la entrada de otros cinco hijos que tuvo con las otras dos mujeres, ya que "la poligamia está prohibida en Países Bajos", explicó el tribunal paneuropeo.

En su fallo, los jueces dan la razón a Países Bajos: cuando un Estado europeo "establece una política de inmigración que tenga en cuenta los vínculos familiares", "no puede estar obligado a reconocer los matrimonios polígamos que entrarían en conflicto con su propio ordenamiento jurídico".

El hombre aseguraba que su objetivo era traer únicamente a sus hijos y no a las otras dos esposas y, ante el TEDH, denunció que el rechazo de la justicia neerlandesa violaba así su derecho al respeto de la vida familiar.

El alto tribunal europeo tampoco le dio la razón en este punto, al subrayar, en su fallo, que el hombre podría haberse divorciado de sus otras dos mujeres, como le recomendaron las autoridades neerlandesas, pero que se negó.