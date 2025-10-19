Los protagonistas de El Señor de los Anillos saldrán de gira para celebrar los 25 años de la trilogía

El Señor de los Anillos: La comunidad del Anillo, primera entrega de la trilogía de Peter Jackson que adaptaba la legendaria obra de J.R.R. Tolkien, está cerca de su 25 aniversario. Para conmemorarlo, Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd y Dominic Monaghan, los actores que dieron vida a los hobbits principales en la saga, participarán en un evento muy especial.

FAN EXPO HQ, conocida por sus convenciones en Estados Unidos y Canadá, tiene planeado un evento muy especial para los incondicionales de la Tierra Media: Una noche con los hobbits.

La compañía ha anunciado un tour por varias ciudades norteamericanas con: Elijah Wood, quien interpretó a Frodo; Sean Astin, quien interpretó a Samsagaz; Billy Boyd, quien interpretó a Pippin; y Dominic Monaghan, quien interpretó a Merry.

Esta gira de FAN EXPO comenzará en Nueva Orleans del 9 al 11 de enero de 2026. El sábado 10 a las 7:30 p. m. CT (2:30 a.m. hora española). Tras su arranque, el tour continuará en las ciudades de Portland, Vancouver, Chicago y Orlando, entre otras.

Las entradas para la gira podrán adquirirse a partir de las 10 a.m. (hora local) en la taquilla de cada evento en las distintas ciudades. Para acceder, será necesario contar con un pase de la convención FAN Expo.