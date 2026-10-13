Los reyes de España visitan Ceuta, en un viaje de alta tensión diplomática

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitan Ceuta este martes en un viaje de alta complejidad diplomática, dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes en este enclave español del norte de África, cuya soberanía reivindica Marruecos.

Será la primera vez que los monarcas viajan a Ceuta desde su llegada al trono en 2014. El miércoles parten a Melilla, el otro enclave español en territorio norafricano.

El viaje se produce a menos de siete semanas de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, en las que la migración es uno de los principales focos de tensión de la campaña electoral.

El último rey español que visitó estos enclaves fue Juan Carlos I, padre del actual monarca, en noviembre de 2007. Aquel viaje derivó en una crisis diplomática con Rabat, que reivindica su soberanía sobre ambos territorios.

Días antes de la visita, el rey de Marruecos, Mohamed VI, rechazó cualquier "presión" o "chantaje" sobre la cooperación con España y denunció la "instrumentalización" política y mediática de la crisis migratoria.

Ceuta, una ciudad de algo más de 80.000 habitantes, intenta recuperar la normalidad tras la conmoción provocada por la llegada de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Aunque la mayoría regresó en las horas posteriores, varios miles permanecieron en este pequeño territorio situado entre el Mediterráneo y el Atlántico, donde parte de la población se sintió abandonada por el Estado durante las primeras horas de caos.

"El rey debió venir el primero o el segundo día. Y debió venir vestido de capitán general de los ejércitos, que es lo que es. Para los ceutíes hubiera sido un signo inequívoco de que el Estado estaba aquí", considera Susana Román, una jurista de 57 años e impulsora de la plataforma "Salvemos Ceuta".

Como muchos habitantes de esta ciudad repleta de banderas españolas, comprende, sin embargo, los delicados equilibrios diplomáticos que debe mantener el monarca, cuyos movimientos tiene que coordinar con el gobierno central.

"Han tardado, pero vienen de una manera muy especial porque van a pernoctar en Ceuta", agrega sobre la decisión de los monarcas españoles, los primeros que dormirán aquí en democracia.

- "De un sitio a otro" -

Aunque las autoridades habilitaron más de 7.000 plazas de acogida temporal para adultos y otras 2.800 para menores, lo que permitió evacuar los grandes asentamientos de migrantes que ocupaban algunas playas de la ciudad, todavía hay quienes viven a la intemperie o en los montes, principalmente en la periferia.

Bajo la atenta mirada de las numerosas fuerzas de seguridad, algunos de ellos deambulan por las calles.

"Si el rey llega a venir el segundo día de la invasión, se encuentra con todo el papelón que tenemos aquí. Ahora va a ver que todo está limpio, porque ya están todos metidos en las carpas (...), porque ya los han movido de un sitio a otro", lamenta Ana Muñoz, una funcionaria de 33 años, quien afirma haber perdido parte de su confianza en el rey.

El domingo, las fuerzas policiales desalojaron el asentamiento del Guano, el último que quedaba en las playas. Pocos minutos después, las excavadoras reducían a escombros las improvisadas tiendas en las que habían residido unas 400 personas.

- "Ceuta es española" -

Muchos trabajadores tendrán libre el martes y otros, como Manuel Fernández, piensan tomarse el día para ver a los monarcas. "Nos hacía mucha falta", dice ilusionado este kiosquero de 66 años.

La visita arranca a las 12H30 (10H30 GMT) con un encuentro con las autoridades en el Ayuntamiento y sigue después, al inicio de la tarde, en un colegio de esta ciudad donde conviven históricamente las comunidades católica, musulmana, judía e hindú.

Los reyes acudirán al cementerio de Sidi Embarek, donde rendirán homenaje a más de un centenar de personas que murieron durante la entrada masiva de migrantes, según Madrid y Rabat.

Más tarde, Felipe VI, que ya calificó de "inaceptable" lo ocurrido en Ceuta, pronunciará unas palabras durante un encuentro con representantes de la sociedad local.

La visita también pondrá a prueba las relaciones con Marruecos, cuya posible reacción concentra parte de la atención diplomática.

"El rey de Marruecos, ¿qué pinta aquí? Tanto él como su opinión. Si Ceuta es española de toda la vida", asegura Mohamed Hamadi, un ceutí de 41 años, que piensa acudir a ver a los reyes, agitando la bandera de su ciudad.