La comedia “Los reyes no llegaron” se está presentando en MiTe-Atro Studio, con un elenco conformado por Daniel Márquez, César Mite y William Castro, quienes comparten escenario juntos por primera vez.

El director y actor Daniel Márquez explicó que “la obra entra en su recta final con cuatro únicas funciones: del jueves 5 al sábado 7 de febrero a las 8:00 p.m., y el domingo 8 de febrero a las 6:00 p.m., ofreciendo al público una propuesta teatral contemporánea que combina humor, caos y reflexión”.

La historia gira en torno a tres actores que están a punto de interpretar a los Reyes Magos, pero a una hora del estreno todo empieza a desmoronarse: los vestuarios no llegaron, el texto no está aprendido y uno de los intérpretes se niega rotundamente a pintarse de negro. Lo que debía ser una representación tradicional se convierte en una comedia disparatada donde la obra se rompe y el camerino se transforma en un campo de batalla.

Para el dramaturgo, director y actor Daniel Márquez, dirigir y actuar al mismo tiempo ha sido uno de los mayores retos del proceso.

A su vez, el artista explicó que como actor se requiere vulnerabilidad, presencia y disponibilidad emocional; mientras que como director se debe ser mucho más analítico, frío y capaz de anticipar problemas, dos energías que constantemente chocan.

Márquez aseguró que la obra va más allá del humor y plantea preguntas incómodas sobre el compromiso artístico, la improvisación mal entendida y la ética de la representación.