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Los secretos de la víbora de pestañas, guardiana de bosques

Las escamas alzadas sobre los ojos es el rasgo del cual deriva su popular nombre. Biológicamente, se cree que estas estructuras funcionan como protección para evitar que se golpee los ojos al desplazarse

Los secretos de la víbora de pestañas, guardiana de bosques
Mario Urriola | Víbora de Pestañas (Bothriechis nigroadspersus) amarilla con negro y marrón.
Los secretos de la víbora de pestañas, guardiana de bosques
ML | Víbora de pestaña rojiza.
Los secretos de la víbora de pestañas, guardiana de bosques
Zulema Emanuel
12 de junio de 2026

En Panamá existen tres especies de la fascinante víbora de pestañas (Bothriechis), una serpiente arborícola que habita principalmente en los bosques húmedos tropicales del Caribe, Darién y zonas montañosas como El Valle de Antón o El Copé.

El biólogo, herpetólogo y rescatista Mario Urriola explicó que este reptil destaca por sus escamas modificadas sobre los ojos y por presentar entre 10 y 11 coloraciones distintas, desde el verde común hasta tonos amarillos y rojos ladrillo, debido a la genética y a su adaptación al entorno. “Son animales que en realidad nos ayudan. El rol ecológico es más importante de lo que la gente cree. Ellos nos ayudan a controlar muchas poblaciones y a mantener al margen inclusive enfermedades”, señaló el especialista, al destacar su función como controladores de roedores, murciélagos y lagartijas.

Respecto a su peligrosidad, Urriola aclaró que, aunque es una especie venenosa, no se encuentra entre las más letales del país y el suero antiofídico disponible en Panamá es totalmente efectivo para contrarrestar su mordedura. “El problema es que cuando uno dice venenosa, la gente se olvida de todo y lo primero que dice es que eso te va a matar. Los animales están en la naturaleza por una razón y los venenos no son para matar gente”, precisó el herpetólogo.

Además, enfatizó que en caso de un accidente ofídico, lo correcto es mantener la calma y acudir de inmediato a un centro hospitalario.

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Es una cazadora

ml | En cuanto a su alimentación, el biólogo Mario Urriola explicó que al habitar en las ramas de los árboles y arbustos, es una cazadora que se alimenta de aves, ratones, murciélagos y lagartijas que estén enfermas o a punto de morir.

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Tipos hay en el país: Bothriechis nigroadspersus, supraciliaris y torvus.
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