Louis Tomlinson conquista a sus fans con la primera parada de su gira “Faith in the Future” en Latinoamérica

El cantante británico Louis Tomlinson cumplió el sueño de muchos fans en el país, que anhelaban conocerlo y disfrutar de su concierto; al igual que el de muchos extranjeros que viajaron a Panamá para disfrutar de esta primera parada de su tour “Faith in the Future”, en Latinoamérica.

El exintegrante de la banda One Direction salió al escenario a las 9:00 p.m. en punto, como estaba pautado, en medio de gritos ensordecedores, para interpretar “The greatest”, un tema considerado un himno a la resiliencia y a la fuerza que se encuentra en la unión y el compañerismo.

Seguidos de “Written all over your fase”, “Bigger tan me”, “Holding on to heartache” y “Face the music”, Tomlinson puso a cantar y a bailar a todos los presentes.

El artista sorprendió a sus seguidores al incluir dentro de su espectáculo covers de diferentes temas como: “Chemical”, de Post Malone; “505”, de Artic Monkeys y por supuesto, no podía dejar de interpretar una canción de One Direction y eligió “Where do broken hearts go”.

Las sorpresas no pararon, pues el también compositor interpretó la versión rock de “Back to you”, melodía que originalmente grabó junto a la cantante estadounidense Bebe Rexha y el DJ británico Digital Farm Animals.

Los fans estaban eufóricos y cantaron junto a Louis Tomlinson todos sus temas, en los que también estaban “Walls”, “Kill my mind”, “Out of my system” y “Saturdays”.

Para despedirse con broche de oro, bajó del escenario mientras interpretaba “Silver tongues”, pero subió rápidamente ya que las chicas no pararon de abrazarlo.

Por Panamá se presentó el cantante Némula, quien agradeció la oportunidad de mostrar su talento e interpretar algunas de sus melodías más gustadas.

Al final, el público aseguró que disfrutó del show organizado por la empresa Magic Dreams y pidió que traigan a más exintegrantes de la banda One Direction a Panamá.