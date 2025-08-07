El sabor de la cocina coreana

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El plato típico en la mesa coreana es el 'Kimchi', siendo este un acompañamiento que consiste en vegetales salteados y fermentados, usualmente repollo y rábanos revueltos con una pasta picante que contiene chile, ajo, cebollín, jengibre, aceite de pescado y otros más, de acuerdo a la variedad. Dado sus ingredientes, su sabor es salado y picante y su olor bastante fuerte y peculiar. Es servido en la mesa junto con arroz cocido o acompañado con kimchi jjigae, un popular estofado de kimchi y el kimchi fried rice.