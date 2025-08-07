El sabor de la cocina coreana

La comida coreana ha ganado terreno en Panamá en los últimos años, cautivando paladares con su mezcla de sabores intensos, picantes y fermentados.

Platos como el kimchi, el bulgogi, el tteokbokki o el popular bibimbap ya forman parte del menú de varios restaurantes en la ciudad. La experiencia para los comensales va más allá del gusto: incluye música K-pop, decoración temática, cocina en la mesa y hasta diversas opciones veganas.

Este auge gastronómico refleja el creciente interés por la cultura surcoreana en el país, impulsado por el K-pop, los doramas y las redes sociales. Esto ha despertado la curiosidad de una nueva generación dispuesta a explorar sabores del otro lado del mundo.

Además, el mercado coreano en Panamá ha ido en aumento, con supermercados en todo el país como Arisu K-Mart, Asia Market, Korean Market y The Ramyun Station, muchos de ellos ubicados en el Super Centro El Dorado, ofreciendo una gran variedad de productos como ramen y postres.