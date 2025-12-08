Presidente José Raúl Mulino llega a Oslo para acompañar a María Corina Machado en acto del Premio Nobel de la Paz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes de a Oslo, Noruega, donde participará en los eventos oficiales previos a la entrega del Premio Nobel de la Paz, que recibirá el miércoles la líder venezolana María Corina Machado, informó el Ministerio de la presidencia.

A través de un comunicado el ministerio destacó que como parte de la agenda internacional, el mandatario panameño será recibido en una audiencia conjunta por el rey Harald V, junto a otros jefes de Estado latinoamericanos que también acompañan a Machado: Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Santiago Peña, mandatario de Paraguay; y Javier Milei, presidente de Argentina.

Como parte de la agenda, el presidente Mulino sostendrá el miércoles una reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, con el objetivo de fortalecer y ampliar las relaciones diplomáticas y comerciales entre Panamá y ese país europeo.

El mandatario viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez Acha, como parte de la delegación oficial panameña.