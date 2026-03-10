Cinco expos inauguran hoy para impulsar los negocios

Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech se desarrollarán desde hoy, hasta el 12 de marzo en el Panama Convention Center, eventos que buscan dinamizar la economía

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) inaugurará hoy cinco exposiciones comerciales que buscan “fortalecer la economía y las oportunidades de negocios a nivel local y regional”. Se trata Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech, cinco ferias que reunirán, por un periodo de tres días, a más de 600 empresas de 30 países en el Panama Convention Center. El año pasado, la realización de estas ferias dejó una derrama económica por el orden de los US$ 45 millones, por lo que este año esperan superar las cifras, explicaron sus organizadores.

Expocomer

ML | Es la principal feria comercial de América Latina, que en el área de exhibición presenta las siguientes categorías de productos: alimentos, bebidas y productos agropecuarios; textiles, ropa y accesorios; tecnología y electrónicos, que buscan fortalecer los negocios y promover el intercambio comercial.

Expo Logística Panamá

ML | Se realiza desde hace 18 años. Promueve al país como uno de los facilitadores logísticos más importantes de la región. Las empresas presentan las últimas categorías de servicios de transporte, operadores logísticos, infraestructura y tecnología. Desarrollan conferencias, networking y paneles de discusión en un congreso.

Expo Turismo Internacional

ML | En su décima quinta edición, busca activar y promover el crecimiento de la industria turística tanto de Panamá como de la región, donde se reúnen empresas compradoras, turoperadores y potenciales viajeros interesados en la oferta turística de Panamá, convirtiendo al país como un mercado atractivo y competitivo en la región.

Expo Tech

ML | La “Exposición de servicios y productos tecnológicos”- EXPO TECH-, dirigida a líderes de la industria tecnológica, emprendedores, proveedores, quienes buscan innovar y expandir sus estrategias de negocios explorando y ampliando sus conocimientos sobre las últimas innovaciones y tendencias del mundo digital.

Expo Eléctrica Internacional