Luis Fonsi anuncia Mar Ifinito World Tour 2027

Luis Fonsi onfirmó oficialmente el inicio de su nueva gira mundial, Mar Ifinito World Tour 2027, que recorrerá Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

El tour comenzará el 20 de febrero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con boletos disponibles desde mañana a las 10:00 a.m. (hora local) en ticketera.com. Nuevas fechas y ciudades serán reveladas semanalmente en sus redes sociales.

El nombre de la gira refleja una conexión personal y universal. Para Fonsi, el mar simboliza unión y trascendencia, además de tener un significado íntimo: las letras “MAR” representan las iniciales de su esposa Águeda y sus hijos Mika y Rocco. “El mar siempre ha sido parte de mí... ‘Mar Infinito’ representa lo recorrido, lo que queda por descubrir y la emoción de regresar a casa”, expresó el artista.

El anuncio llega en un momento clave de su carrera. Este año, Fonsi logró dos números uno en radio con Cambiaré y Me Despido, reafirmando su versatilidad entre baladas y ritmos bailables. Cambiaré alcanzó el primer lugar en los listados Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard, mientras que Me Despido lideró en Argentina y Chile a pocas semanas de su lanzamiento.

El repertorio de la gira incluirá clásicos como Imagíname Sin Ti, No Me Doy por Vencido, Échame la Culpa y Despacito, junto a sus éxitos recientes. La producción promete ser la más ambiciosa de su trayectoria, con tecnología avanzada, iluminación de gran formato y una puesta en escena diseñada para llevar cada canción a una nueva dimensión.

Con Mar Ifinito World Tour 2027 , Luis Fonsi se prepara para celebrar su legado y proyectar su música hacia nuevas audiencias en todo el mundo.