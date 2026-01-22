Luis Fonsi y Feid sorprenden con el estreno de “Cambiaré”, una explosión de salsa contemporánea

Luis Fonsi arranca el 2026 con una colaboración inesperada y emocionante junto al artista colombiano Feid. Ambos estrenan “Cambiaré”, una canción que invita a los oyentes a moverse, sentir y reconectar con la alegría a través del ritmo, en un momento donde la música se vuelve más necesaria que nunca.

Fonsi, reconocido por su versatilidad y constante evolución, celebra sus raíces culturales con una mirada fresca en este nuevo tema. Musicalmente, la propuesta se apoya en los ritmos y la cadencia de la salsa, los cuales han sido reinterpretados bajo una producción contemporánea que busca conectar la tradición con las nuevas generaciones.

Celebración en las calles de Puerto Rico

El video musical, filmado en Puerto Rico, captura la esencia y la energía de la pieza. La historia audiovisual comienza con un toque de misterio para culminar en una vibrante celebración en las calles, reflejando el espíritu festivo de la canción.

Con este lanzamiento, los artistas apuestan por un sonido que celebra la identidad latina desde una perspectiva actual.

@umusica @luisfonsi @feid