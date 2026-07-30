Cultura

“Luna en Piscis” abraza el amor, el dolor y la evolución

Con 60 poemas, fotografías y collages de su autoría, Alexa Chacón transforma años de emociones en un poemario íntimo escrito desde su adolescencia y que marca el inicio de una nueva etapa

“Luna en Piscis” abraza el amor, el dolor y la evolución
“Luna en Piscis” abraza el amor, el dolor y la evolución
E.González | Portada del libro Luna en Piscis.
“Luna en Piscis” abraza el amor, el dolor y la evolución
ML | Anuncio del libro.
Maribel Salomón
30 de julio de 2026

La periodista, creadora de contenido y experta en moda Alexa Carolina Chacón, conocida en redes sociales como @sohotsomealex, suma un nuevo capítulo a su carrera con el lanzamiento de Luna en Piscis, su primer libro de poesía, una obra que reúne escritos creados durante toda su carrera y que invita a los lectores a conectar con sus emociones.

Aunque muchos la conocen por su trabajo en televisión, la moda y el contenido digital, Chacón recordó que la escritura siempre ha sido parte de su vida. Contó que comenzó a escribir poesía entre los 14 y 16 años y que, en su trayectoria, nunca dejó de plasmar sus sentimientos en versos. “La poesía siempre fue una manera de soltar emociones”, expresó.

El libro recopila 60 poemas escritos en diferentes momentos de su vida y está dividido en tres capítulos, que representan tres versiones de ella misma. La primera refleja una etapa más joven e ingenua; la segunda muestra una voz marcada por la rabia, las preguntas y el dolor; mientras que la tercera presenta una mujer más madura, que ha aprendido a aceptar sus experiencias y seguir adelante.

Para la autora, revisar esos textos significó: “reconocer y poder abrazar a las versiones antiguas de mí fue sanador y fue un abrazo al alma”.

“Cada uno de los poemas está acompañado por fotografías tomadas por mí y hay collages elaborados con recortes de revistas que incorporé”, destacó.

La escritora espera que quienes lean Luna en Piscis encuentren un espacio para reconocerse en sus propias emociones. Aseguró que su mayor deseo es que el libro acompañe a las personas y les recuerde que el amor, el desamor y los sentimientos son experiencias universales.

Además del lanzamiento del poemario, Chacón adelantó que Luna en Piscis será una plataforma creativa que irá mucho más allá de las páginas del libro. “Estoy obsesionada con sacar la poesía fuera de la página”, comentó.

$!“Luna en Piscis” abraza el amor, el dolor y la evolución

Luna en Piscis será una plataforma creativa que irá mucho más allá de las páginas del libro. Entre mis planes está la realización de conversatorios, monólogos, talleres de escritura enfocados en las emociones y el desarrollo de una línea de productos inspirados en el proyecto.

Lanzamiento del ejemplar

ml | El libro estará disponible desde el 1 de agosto en $18.95, a través de @lunaenpiscispa. Asimismo, la autora confirmó que participará en la Feria del Libro, donde ofrecerá un conversatorio. Los detalles de su participación los anunciará en sus redes @sohotsomealex.

Tags:
libro
|
Feria del Libro
|
poemas
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR