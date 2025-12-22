Macaracas se viste de cultura y folclor

El distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos, será nuevamente el escenario del Encuentro Folclórico del Canajagua, que celebrará su versión 53° del 2 al 6 de enero de 2026, reafirmando su lugar como una de las fiestas culturales más emblemáticas del país.

La celebración se desarrollará bajo el reinado de S. M. Kiriam de Los Ángeles Pérez Vásquez y reunirá a agrupaciones folclóricas, músicos, bailarines, artesanos y portadores de tradición, quienes darán vida a una agenda que incluye presentaciones artísticas, desfiles, muestras culturales y actividades familiares.

Dentro de la programación oficial destaca la representación del Drama Popular de Los Santos Reyes Magos, así como diversas actividades culturales que enaltecen las costumbres y tradiciones propias de la región santeña.

Con más de cinco décadas de historia, el Encuentro Folclórico del Canajagua es organizado por el patronato del evento con el respaldo del pueblo de Macaracas, manteniendo viva una tradición que promueve la identidad cultural, el encuentro comunitario y la preservación del patrimonio inmaterial panameño.