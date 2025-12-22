$!Empleos, mina y obras, retos para 2026, según empresarios

Empresarios y economistas aseguran que este año, el desempeño de la economía ha sido “moderado” y persisten retos importantes como la generación de empleos formales.

Coinciden que “Panamá lo tiene todo” para encaminarse a un crecimiento económico superior al 5% en el año 2026, pero este dependerá de la capacidad de atraer inversiones extranjeras, generar confianza, ejecutar obras de infraestructura y tomar decisiones sobre el futuro de la mina de cobre.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) señaló que la mina es un catalizador de empleo y de circulante por compras a proveedores.

Por su parte, Dovi Eisenman, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, dijo que “si el gobierno avanza con las modernizaciones pendientes de simplificación de trámites, digitalización y seguridad el crecimiento puede acelerarse aún más”.