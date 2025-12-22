$!Abierto para todos

Deportes

El Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño atiende al público que se acerca a conocerlo, con personal de Pandeportes que le enseña sus exhibiciones y salas interactivas

Fachada de la entrada principal del edificio que alberga el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, ubicado en Amador, Ciudad de Panamá.
Juego interactivo de hípica.
Artículos de Mariano Rivera, expelotero.
Espacio dedicado al boxeo nacional.
Redacción
22 de diciembre de 2025

El Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño continúa con sus puertas abiertas para todo visitante. La instalación ubicada en Amador, Ciudad de Panamá, fue inaugurada el pasado 17 de julio por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y aunque está en un “periodo de prueba”, con entrada gratuita, quedan pendiente detalles para su apertura oficial.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), responsable de su administración, plantea un modelo de gestión sostenible, que incluya aportes del Ministerio de Cultura, o la creación de un patronato, pues su costo de mantenimiento ronda los tres millones al año, que corre a cargo de Pandeportes, a través de su presupuesto.

“Tenemos contemplado esa cantidad para sostener el recinto en el presupuesto 2026, pues lo más difícil es mantenerlo”, aseguró Francisco Sanjur, secretario general de Pandeportes.

Por el momento, cualquiera que desee visitarlo lo puede hacer, en un horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes, sumado a recorridos coordinados con antelación por Pandeportes, además de que se realizan jornadas especiales de exhibición, capacitaciones, conversatorios, eventos de lanzamientos de alguna actividad deportiva o de otra naturaleza.

Esta estructura es un espacio dedicado a la historia y a los logros de nuestros atletas, que cuenta con salas interactivas y más de 60 piezas emblemáticas del deporte nacional.

$16
millones fue el costo de la obra, que demoró casi 2 años en construirse.
