Maelo Ruiz y T.O.K., en el Carnaval de la ciudad

Maelo Ruiz, Micky Taveras y Pedro Arroyo son los primeros grandes confirmados para encender la rumba en la Cinta Costera. Esta artillería salsera se apoderará de la nueva tarima Latin Zone, una de las grandes apuestas del Festival Carnavalístico Vol. Caribe 2026, el cual es organizado por el alcalde de la ciudad capital Mayer Mizrachi.

Pero el ritmo no se queda ahí; desde Jamaica, la agrupación T.O.K. llegará para sacudir el escenario principal con todo el sabor del dancehall, liderando un despliegue de más de 100 artistas que se presentarán del 13 al 17 de febrero.

Aramis Cornejo, organizador del evento, reveló en exclusiva para Metro Libre que este año la experiencia se divide en tres mundos: la tarima principal I Star PTY, la Latin Zone para los amantes de lo tropical y una Tarima Infantil pensada para los más pequeños de la casa. “Es un esfuerzo por trabajar tres tarimas diferentes que garanticen entretenimiento para todos los gustos”, señaló Cornejo, subrayando que la logística está lista para transformar la capital en el epicentro de la fiesta.

La emoción apenas comienza, pues hoy mismo se anunciará el resto del line-up internacional que completará esta maratón musical.