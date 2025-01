Magia al ritmo del jazz en concierto de gala

El Panamá Jazz Festival volvió a conquistar corazones en su vigésima segunda edición con una deslumbrante noche de gala en el Centro de Convenciones Atlapa. El evento comenzó con una elegante alfombra roja, que reunió a destacadas figuras del jazz, artistas internacionales, invitados especiales y amantes de la música.

Danilo Pérez, fundador y director del festival, reflexionó sobre el impacto que deja el evento y el cariño del público: “Mucha gente en la calle me dice: ‘Danilo, no pares nunca con este proyecto’. Me da mucha fuerza y energía para continuar. Está es una manera de empezar el año con una gran noticia, que nos da energía y redefine el significado de la palabra experiencia”.

La gala abrió con la presentación del Princess Aurelia Collective, un homenaje a la icónica Orelia Benskina. Destacando el reconocimiento a Terri Lyne Carrington, baterista, productora y tres veces ganadora del Grammy por su trabajo como fundadora del Instituto Berklee de Jazz y Justicia de Género. El espectáculo terminó con la presentación de John Patitucci, bajista; Everette Harp, saxonofista; Terri Lyne Carrington, Danilo Pérez y la vocalista Ledisi.

El Panamá Jazz Festival continuará con actividades que incluyen conciertos gratuitos, presentaciones nocturnas y el cierre en el cuadrángulo central de Ciudad del Saber.