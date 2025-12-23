Magia en las tablas

El teatro en Panamá continúa ampliando su oferta de entretenimiento y ya adelanta algunas propuestas para el 2026 pensadas para públicos diversos, desde los más pequeños del hogar hasta quienes disfrutan de las historias cargadas risas y emociones.

Una de las opciones destacadas para el público infantil en el 2026 es el espectáculo de “Las Guerreras K-Pop”, una puesta en escena llena de música, coreografías y mensajes positivos que conecta con las nuevas generaciones a través del fenómeno cultural coreano. También el Teatro Aba tendrá la comedia “Niñero con derechos”.

Por otro lado, el calendario teatral mantiene en su cartelera producciones de temática navideña, ideales para disfrutar en familia con obras que recrean relatos tradicionales de la época, con personajes entrañables, música y escenografías que evocan la magia y el espíritu de la Navidad. Entre las que se mantienen están: “El Grinch que robó la Navidad” y “El elfo de santa”.