Maluma reivindica la salud mental durante la Semana Billboard

El cantante colombiano Maluma habló abiertamente sobre la salud mental, la ansiedad, la paternidad y el equilibrio entre la vida personal y profesional durante la conversación “Like Minded”, realizada en el marco de la Semana Billboard de la Música Latina.

Billboard informó que la sesión, moderada por Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard, contó además con la participación de la terapeuta bilingüe Patricia Arrieta. Durante el encuentro, el artista compartió experiencias personales relacionadas con su bienestar emocional y los desafíos de una carrera internacional.

Maluma explicó que el reciente nacimiento de su segundo hijo, Orión, ha marcado una nueva etapa en su vida.

Dijo que la llegada del bebé le ha permitido encontrar una mayor sensación de calma y claridad, además de fortalecer el equilibrio entre sus compromisos profesionales y familiares.

El intérprete señaló que la terapia forma parte de un proceso continuo de crecimiento personal. También reveló que continúa enfrentando episodios de ansiedad mientras cumple sus responsabilidades como padre, empresario y líder de un amplio equipo de trabajo.

El artista contó que, tras experimentar fuertes niveles de estrés durante una semana especialmente exigente, decidió reorganizar sus prioridades para dedicar más tiempo a su bienestar y a su familia.

Maluma también destacó la importancia de mantener una relación saludable con el ejercicio, la alimentación y el cuidado personal.

Al referirse a su más reciente álbum, Loco por Volver, aseguró que el proyecto fue clave en su proceso de transformación y crecimiento personal.