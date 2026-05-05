Maluma y Rauw Alejandro imponen el estilo latino en el Met Gala 2026

Los artistas Maluma y Rauw Alejandro, del sello Sony Music, llevaron en la víspera el estilo latino a uno de los escenarios más influyentes de la moda global: la alfombra del Met Gala 2026.

La edición Met Gala 2026, estuvo marcada por la atención al detalle y la narrativa visual y ambos intérpretes apostaron por estilismos que combinaron moda, identidad y personalidad.

Maluma t Rauw Alejandro, con sus trajes reflejaron no solo la estética de cada uno, sino también la evolución del estilo latino dentro de los grandes espacios culturales internacionales.

Más allá del vestuario, la participación de las dos estrellas reafirma el lugar que la música latina ocupa hoy en la conversación global.

La presencia de Maluma y Rauw Alejandro evidencia cómo los artistas del género no solo dominan los listados musicales, sino que también influyen en tendencias y códigos dentro de la industria de la moda.

Con propuestas distintas, pero con un mismo propósito, los dos artistas consolidaron la visibilidad de lo latino en un evento donde la cultura, la imagen y el impacto mediático convergen.

Su paso por la alfombra del Met Gala 2026 confirma que la música latina continúa expandiendo su alcance en escenarios de alto perfil.