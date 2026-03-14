María Paula Acedo: Nueva reina de Calle Abajo de Las Tablas 2027

La tradicional rivalidad carnavalera de la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos comienza a tomar forma para el próximo año, ya que la histórica Tuna de Calle Abajo de Las Tablas presentó ayer oficialmente a la joven María Paula Acedo Pérez como su nueva reina para los Carnavales 2027, convirtiéndose en la Sexagésima sexta Monarca del Barrio Amado de Punta Fogón.

Con este anuncio, la tuna reafirma su tradición de liderazgo y elegancia dentro de una de las celebraciones más emblemáticas del país. La presentación de la soberana marca el inicio de un nuevo ciclo de organización, creatividad y preparación que culminará en los esperados desfiles, culecos y espectáculos que cada año convierten a este distrito en el epicentro del Carnaval.

La soberana es Licenciada en Nutrición y Dietética, una profesión que refleja su compromiso con la salud y el bienestar. Actualmente continúa fortaleciendo su perfil profesional al cursar una Especialización en Alta Gerencia, formación que complementa su liderazgo y preparación para asumir el papel representativo que implica ser reina de una de las tunas más tradicionales del país.

Su elección ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores del Barrio de Calle Abajo, que históricamente ha destacado por la fuerza de su identidad cultural y la pasión de sus seguidores.