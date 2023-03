Marta Milans: “La familia es el gran mensaje de Shazam! Fury of the Gods!”

La unidad de la familia, la relación madre e hijo y la solidaridad, son los mensajes que están en la historia de la súper producción “Shazam! Fury of the Gods!”, que se estrena este 17 de marzo en Estados Unidos.

La actriz española Marta Milans, quien interpreta a Rosa Vásquez, la madre adoptiva, asegura que el gran mensaje de la historia es la unidad de la familia.

En este segundo filme “hay una escena emocionante que creo resume el corazón de la película de una manera espectacular y es cuando Mamá Rosa le dice a su hijo que él siempre tendrá un hogar y su hogar soy yo”.

“En ese momento él se da cuenta que ha encontrado una madre y por fin me llama mamá. Hasta ese momento él no me llama mamá. Me llama Rosa”, dijo Marta Milans en entrevista vía Zoom con Notistarz.

Las frases de la madre al hijo son “un mensaje para todos los niños del mundo que se sienten solos o que no tienen este personaje vital en sus vidas, poderles transmitir este mensaje que fue impresionante. Lo pienso ahora y me dan ganas de llorar. Así que estoy esperando a que la gente vea la película”.

Para la actriz española “la familia, la familia es lo más importante. Hoy en día tenemos una triste separación. Tantas redes sociales y tanto Instagram que no hace sino apartar a la gente, separar los unos a los otros”.

El Covid- enfatizó- “logró muchísima separación humana y esta película lo que dice es lo contrario que lo más importante es la familia, la unidad, el estar los unos para los otros, el no pensar que todo lo podemos hacer solos. Y este mensaje está muy claro y es muy importante”.

Marta Milans aseguró que la gran inspiración para construir el personaje fue su madre quien “es una mujer ejemplar y la madre que todo el mundo desearía tener”.

“Así que no tuve que ir muy lejos para inspirarme en el papel de Mamá Rosa. Yo no soy mamá todavía, así que le robé el personaje de mi madre que se llama María y Mamá Rosa es mi madre”, dijo la actriz.

Rosa Vásquez es la madre adoptiva de Shazam el personaje principal de la película que continúa la historia del adolescente Billy Batson quien, al recitar la palabra mágica «¡SHAZAM!», se transforma en su alter ego de superhéroe adulto, Shazam.

Otorgados con los poderes de los dioses, Billy Batson y sus compañeros adoptivos todavía están aprendiendo a hacer malabarismos con la vida adolescente con alter-egos de superhéroes adultos.

“A mi madre -dijo- la llaman la mujer que suspira a los niños. Los niños la ven y se le acercan, es como Jesucristo, los niños se le acercan. Tiene una manera de hablar a los pequeños que no lo he visto en mi vida. A mí, me dicen que tengo un parecido a ella”.

Pero -subraya entre sonrisas- “ni me acerco a lo que es mi madre, pero esa empatía de ella, la he incorporado a mi vida personal y en parte creo que por eso me hayan dado el personaje. No creo que sea casualidad. Así que el arte imitando a la vida y la vida imitando al arte, está muy unido”.

En el rodaje de esta producción señaló que “no tuve que pasar por nada duro complejo”. Los actores son “personas que están llenas de luz y amor. Es simplemente llenarte a ti misma de eso y frente a las cámaras no me resultó nada difícil”.

“Lo hice con muchísima alegría y creo que esto se transmite. Por eso la gente gravita con este personaje por eso la gente se quiere acercar a ella, se creen que ella se llena de amor por todos sus hijos. Me resultó un regalo, no me resultó nada difícil”.

¡La película “Shazam! Fury of the Gods!” se estrena en Estados Unidos este 17 de marzo, protagonizada por Zachary Levi (“Thor: Ragnarok”) como Shazam, informó Warner Bros.

Además, están los actores Asher Angel (“Andi Mack”) como Billy Batson; Jack Dylan Grazer («Capítulo Dos”) como Freddy Freeman; Adam Brody (“Mujer joven prometedora”) como el superhéroe Freddy.

En el elenco también figuran Ross Butler, Meagan Good; DJ. Cotrona; Gracia Carolina Currey; Faithe Herman; Ian Chen; Jovan Armand; Marta Milans; Cooper Andrew y Djimon Hounsou.