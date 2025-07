El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 cuyo monto asciende a B/. 34,901 millones, contempla B/. 8.061 millones para el pago de deuda pública. De estos B/.3,661 millones son para el pago de intereses y B/. 4,400 millones para amortización de la deuda, así lo explicó Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas (MEF).

Los datos oficiales revelan que a junio de este año, la deuda pública alcanzaba los B/.56,297 millones. De estos B/. 45,677 millones corresponden a deuda externa y B/. 10,620 millones a deuda interna.

Chapman explicó que para el presupuesto 2026 la amortización de la deuda pública heredada implica B/.2,051 millones adicionales en pagos de capital versus el año anterior y B/.469 millones más en intereses.

Cabe mencionar que esta administración se ha respaldado del Programa de Creadores de Mercado para colocar la deuda pública interna en el mercado de capitales doméstico, para cubrir “parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025”.

El expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, indicó “que se deben tomar medidas urgentes para reducir el gasto público, hacer contención del gasto, ya que se conoce la realidad, que todos los años el interés de la deuda y leyes especiales aumentan el presupuesto”. Añadió que “seguimos con la misma política que no nos deja avanzar, los ingresos públicos no los vemos aumentar y por ende se genera un déficit que hace aumentar la deuda pública y es un círculo vicioso del cual no vamos a salir”.

El economista Patricio Bosquez, indicó que “el Presupuesto del Estado se ha incrementado para los pagos del servicio de la deuda y los ajustes salariales por leyes especiales esto se define a que el gobierno tiene el compromiso de bajar las obligaciones”.