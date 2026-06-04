Más de 1,200 jóvenes músicos se unen en “Mil Corazones, Una Misión”

Más de 1,200 niños, niñas y jóvenes de todo Panamá participan esta semana en la segunda edición de “Mil Corazones, Una Misión”, el gran encuentro nacional de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá que se desarrolla en la Ciudad de las Artes hasta el próximo 6 de junio. La iniciativa coincide con la celebración del décimo aniversario de la Red y rinde homenaje al Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante varios días, los participantes provenientes de distintas provincias del país comparten una intensa agenda de formación musical que incluye ensayos, talleres especializados, prácticas orquestales y corales, además de actividades de convivencia orientadas a fortalecer valores como la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo.

Los jóvenes músicos se preparan para el gran concierto de clausura, programado para el 6 de junio en el Gimnasio del Colegio La Salle, donde demostrarán el resultado del trabajo realizado durante la semana en una presentación de gran formato abierta al público.

Tras el éxito de su primera edición, el encuentro se consolida como uno de los proyectos musicales más importantes del país, brindando a las nuevas generaciones la oportunidad de fortalecer sus conocimientos artísticos y compartir experiencias con otros jóvenes apasionados por la música.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la participación de una delegación internacional integrada por 30 estudiantes de la Escuela Nacional de Música de El Salvador, incluyendo miembros del coro gestual y de la orquesta de esa institución, quienes compartirán escenario y experiencias con los participantes panameños.

Asimismo, las jornadas académicas cuentan con la presencia de Andrés Ascanio, director sectorial de Formación Académico-Musical de El Sistema de Venezuela, quien compartirá sus conocimientos y experiencias con estudiantes y docentes durante las actividades formativas.

El evento culminará con una presentación coral y orquestal integrada por más de 1,200 niños y jóvenes. “El encuentro estará lleno de talento, pasión y esperanza”, destaca la organización, que busca demostrar el impacto positivo de la música en la formación de las nuevas generaciones.

“Mil Corazones, Una Misión” reafirma el compromiso de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá con el desarrollo integral de la niñez y la juventud. La iniciativa promueve el intercambio cultural, la integración regional y el crecimiento artístico, consolidando a la música como una herramienta de transformación social y de construcción de un mejor futuro para miles de jóvenes.