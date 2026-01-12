Más de 2,000 personas se sumergen en el Verano Creativo “Vibra Panamá”

El verano en Colón ya no es solo sol y playa. Este 2026, la provincia ha dado un giro creativo gracias al programa Verano Creativo “Vibra Panamá”, una iniciativa del Ministerio de Cultura que ha superado todas las expectativas. Con más de 2,000 participantes, el Centro de Arte y Cultura de Colón se ha transformado en un hervidero de talento, aprendizaje y, sobre todo, mucha energía positiva.

El objetivo es claro: que niños, jóvenes y adultos aprovechen su tiempo libre de forma constructiva. El programa ofrece una cartelera de cursos tan variada que es imposible aburrirse. Entre las disciplinas destacan:

- Ritmo y tradición: Danza y folklore.

- Manos a la obra: Artesanías, pintura y artes visuales.

- Expresión pura: Teatro y narrativa.

- Estrategia mental: Clases de ajedrez.

Más allá de aprender una técnica, estos talleres buscan fortalecer la concentración, estimular el cuerpo y fomentar una convivencia comunitaria sana en espacios seguros.

Más que cursos, una herramienta social

Para Abel Aronátegui, director del Centro de Arte y Cultura de Colón, este proyecto es una pieza clave para el bienestar de la provincia.

“El verano no debe ser un tiempo perdido, sino una oportunidad para crecer. Este programa transforma el tiempo libre en valores y creatividad, aportando directamente a la prevención social desde la cultura”, destacó Aronátegui.

Con esta iniciativa, Colón reafirma que el arte es la herramienta más poderosa para el desarrollo social. ¡El Verano Creativo 2026 demuestra que, cuando la cultura vibra, toda la comunidad crece!