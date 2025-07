Michael Douglas se despide de la actuación tras seis décadas de legado

El legendario actor Michael Douglas ha anunciado oficialmente su retiro de la actuación, cerrando con ello una carrera que abarcó más de 60 años en el cine y la televisión. Ganador del Oscar, del Globo de Oro y referente indiscutible de Hollywood, Douglas reveló su decisión durante el Festival de Karlovy Vary, en República Checa, donde fue homenajeado por su trayectoria.

“No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar. Había trabajado muy duro durante casi 60 años y no quería ser una de esas personas que se desplomaban en el set. No tengo intención de volver”, declaró el actor, visiblemente conmovido.

Michael Douglas construyó una filmografía inolvidable que incluye títulos emblemáticos como “Wall Street”, “Atracción fatal”, “Un día de furia”, “La joya del Nilo” y, en años más recientes, su papel como Hank Pym en el universo cinematográfico de Marvel. Su último gran trabajo fue en la aclamada serie “El método Kominsky”, donde interpretó a un veterano profesor de arte dramático.

Su actuación, llena de humor, ternura y melancolía, mostró uno de los lados más humanos del actor y lo consolidó como una figura entrañable de la televisión contemporánea, especialmente por la química que compartió en pantalla con Alan Arkin.

A sus 79 años, Douglas decide dar un paso al costado, no por falta de talento ni de oportunidades, sino por una decisión consciente de cerrar el telón en sus propios términos. Se retira de los reflectores, pero no de la memoria colectiva del cine. Michael Douglas no necesita un último acto para ser eterno.