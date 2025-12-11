MiCultura capacita a los cocineros de todo Colón

El Ministerio de Cultura, junto a la Alcaldía de Colón, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Zona Libre de Colón y el programa Fondas de Colón, anunció la realización de un taller dirigido a cocineros tradicionales y a todas las personas interesadas en profundizar en la riqueza culinaria de la provincia de Colón.

El taller se realizará este jueves 18 y viernes 19 de diciembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Centro de Arte y Cultura de Colón. Los participantes podrán registrarse mediante el código QR disponible en las plataformas oficiales y acceder a una capacitación integral que también fomenta el intercambio cultural entre cocineros provenientes de diferentes regiones del país.

La inscripción permanece abierta hasta el domingo 14 de diciembre. Los organizadores destacan que este espacio no solo busca fortalecer habilidades técnicas, sino también reconocer y valorar a los portadores de tradición que mantienen viva la identidad culinaria de Colón.