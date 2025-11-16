Miles asisten al primer festival familiar I Star Fest

El Mirador del Pacífico, de la Cinta Costera, es el epicentro en el que se han congregado miles de personas para participar del primer festival familiar I Star Fest.

El evento, organizado por la Alcaldía de Panamá, tiene entre la lista de artistas a Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Raíces y Cultura, La Disco Virtual, DJ Terco, Kabliz y Chiqui Dubs, quienes se encargarán de animar a los presentes.

Además, se presentará el artista puertorriqueño “De La Ghetto”, quien pondrá a vibrar el escenario, bailar y cantar al público, con lo mejor de su repertorio.

Este primer Festival Familiar I Star Fest significa un impacto económico importante para los microempresarios, el turismo y la cultura. “Vamos a hacer de la ciudad de Panamá un centro importante para la organización de megaeventos, y que se constituya en un destino obligatorio a nivel mundial como centro cultural y turístico que promueve el desarrollo económico a través del festival”, manifestó el alcalde Mayer Mizrachi.