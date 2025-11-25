MINSA impulsa campaña contra violencia hacia las mujeres

El Ministerio de Salud (Minsa), como miembro de la Red de Mecanismos Gubernamentales de Promoción de Igualdad de Oportunidades en Panamá, impulsó la campaña “No calles, actúa, denuncia”, una iniciativa nacional orientada a fortalecer la prevención, respuesta oportuna y eliminación de los casos de violencia contra la mujer.

La campaña busca concientizar a la población sobre el impacto físico, emocional y social de la violencia, promoviendo una cultura de respeto, apoyo y denuncia. A través de mensajes claros, accesibles y empáticos, se invita a la ciudadanía a reconocer situaciones de riesgo y a utilizar las líneas de atención disponibles.

Durante el mes de noviembre, el Minsa desarrolló una campaña de comunicación en medios, acompañada de activaciones BTL con stands informativos en distintos puntos de la ciudad de Panamá. En estos espacios se brindó material educativo y orientación básica sobre rutas de apoyo y canales de denuncia, reforzando el mensaje de que la violencia contra la mujer no debe ser tolerada ni silenciada.

La iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno Nacional por promover entornos seguros y saludables bajo el lema “Panamá con salud y bienestar”, en el marco del 2025: Año de la Alfabetización Constitucional.

Para orientación o denuncias, están habilitadas las líneas 9-1-1, 104 y 182.

Para más información sobre las actividades y recursos de apoyo, visite: https://bienestar.minsa.gob.pa/