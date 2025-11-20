Cultura

Miss Panamá se luce en la preliminar

Tras su presentación ante los jueces y el público, Mirna Caballini aseguró que se sentía motivada. Hoy es la final

Miss Panamá se luce en la preliminar
AFP | Mirna Caballini con su traje de fantasía en el Miss Universo.
Miss Panamá se luce en la preliminar
ML | Con su traje de noche.
Miss Panamá se luce en la preliminar
ML | Utilizó un bikini rojo.
Zulema Emanuel
20 de noviembre de 2025

La noche preliminar del Miss Universo 2025, celebrada en el Impact Arena de Bangkok, de Tailandia, se convirtió en un escenario de triunfo para Mirna Caballini, la representante panameña en el certamen.

Su desempeño fue impecable tanto en el desfile en traje de baño como en el de gala, evidenciando la rigurosa preparación que ha recibido.

En el segmento de traje de noche, Caballini deslumbró con un vestido de tonos cálidos y una capa diseñada por el tailandés Thuong Gia Ky; mientras, su atuendo de fantasía rindió tributo a las culturas precolombinas de Gran Coclé y Veraguas.

Tags:
Concurso
|
miss universo
|
tailandia
|
Miss Panamá
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR