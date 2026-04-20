Cultura

Moisés Estrada apuesta por formar artistas y ciudadanos

Moisés Estrada apuesta por formar artistas y ciudadanos
Cortesía | Moisés Estrada es el pianista del “Palacio de las Garzas”, es profesor y ha llevado a sus estudiantes a La Pianotón, el Concurso María Elena Carles, entre otros.
Moisés Estrada apuesta por formar artistas y ciudadanos
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ml | Tocando el piano.
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Maribel Salomón
20 de abril de 2026

Moisés Elías Estrada Vega, pianista y profesor del Ministerio de Cultura, acumula siete años de formación musical y cinco como instructor, una trayectoria que según contó a Metro Libre, inició a una edad poco convencional dentro del ámbito académico.

Detalló que sus primeros pasos en la música se dieron gracias a su abuela, quien lo introdujo en el canto coral, aunque no fue hasta los 18 años cuando comenzó a estudiar piano de manera formal. Desde entonces, aseguró que su crecimiento ha sido producto del esfuerzo constante y largas horas de práctica.

Sobre su desarrollo artístico, destacó que el entorno en el que se desenvuelve en Ciudad de Las Artes ha sido clave, ya que no solo comparte con pianistas, sino también con músicos de otras disciplinas y artistas de diferentes áreas. Enfatizó que este tipo de espacios permiten una retroalimentación que impulsa el crecimiento integral del artista.

Estrada también se refirió a su rol como docente, donde su enfoque no se limita a la técnica musical. Contó que su objetivo es formar artistas de alto nivel, no solo en ejecución, sino también en apreciación y sensibilidad. Señaló que más allá de los escenarios o competencias, busca que sus estudiantes se desarrollen como seres humanos.

“El arte sana y es una herramienta fundamental”

ml | En cuanto al aprendizaje del instrumento, recomendó iniciar desde muy pequeño. Además, enfatizó que “el arte tiene un impacto profundo en la sociedad, ya que no solo forma profesionales, sino también personas más conscientes y sensibles”. Reiteró que la música, al igual que otras expresiones artísticas, contribuye al bienestar emocional, asegurando que “el arte sana” y es una herramienta para el desarrollo humano.

Crónica
de vida

Con 25 años, es Licenciado en Bellas Artes con especializado en el piano. Es fundador y organizador del Festival Juvenil de Piano y el Concurso María Elena Carles.

Ha sido dos veces ganador del concurso Juvenil de Piano de Panamá en su edición 2022 y 2023.

En el 2022 ganó el premio a la mejor interpretación de la obra Gnashes de Andrés Carrizo.

En febrero de 2024 fue ganador del Concurso de Solistas de la Orquesta de Cámara del Istmo.

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