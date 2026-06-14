Mon Laferte estrena “Femme Fatale Vol. 2”, su nuevo álbum de estudio

La cantante y compositora Mon Laferte presentó Femme Fatale Vol. 2, su décimo álbum de estudio y segunda entrega del proyecto creativo que dio origen a Femme Fatale. El nuevo volumen, compuesto por 20 canciones escritas por la artista, surge del mismo proceso que generó más de 50 piezas, entre material inédito y composiciones recuperadas de archivos personales.

La producción del álbum estuvo a cargo de Mon Laferte junto a Manu Jalil, con algunas canciones coproducidas por Rick Nowels.

Según la artista, el primer volumen respondió a una decisión sonora específica, mientras que este segundo capítulo reúne obras que pertenecen a un universo distinto, con influencias del blues, folk, punk y alt‑rock. Ambos proyectos comparten una línea temática centrada en la introspección y en la exploración de temas como dependencia emocional, trauma, política, maternidad y vínculos familiares.

El álbum incorpora colaboraciones como la de St. Vincent en While I’ll Keep Writing Songs for You, además de la participación de las artistas Javiera Electra y GRTSCH. El sencillo principal, A Pesar de Ti y de Mí, se lanzó esta semana junto a un videoclip ambientado en un certamen de belleza que funciona como metáfora de ideales impuestos.