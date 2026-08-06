Montaner promete sorpresas en concierto

Panamá se prepara para recibir a uno de los máximos exponentes de la balada romántica en español con el concierto de Ricardo Montaner, quien llegará al país este 30 de septiembre en el marco de su gira “El último regreso”.

Según explicó Jorge Portacio, representante de la empresa organizadora Radamex Entertainment, en alianza con Herazo Eventos PTY y Moys Producciones, el artista eligió personalmente a Panamá para ser parte de este tour tan especial que promete una producción llena de sorpresas para todos sus seguidores.

Aunque los detalles específicos del concierto en el país, que se realizará en la Plaza Figali, se mantienen bajo reserva para asegurar el factor sorpresa, Portacio adelantó que el espectáculo contará con una puesta en escena impresionante y dejó abierta la posibilidad de que el cantautor esté acompañado por miembros de su familia durante su presentación. Agregó que los boletos ya están disponibles en la página de Panatickets.

Por otro lado, la empresa productora confirmó el show de Silvestre Dangond junto a Juancho de la Espriella el 17 de octubre y el regreso de Beéle, el 27 de noviembre.