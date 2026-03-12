Morrissey cancela concierto en España porque el ruido no lo dejó dormir

El cantante británico Morrissey, conocido por suspender conciertos por diversos motivos, suspendió su recital de este jueves en Valencia por no haber podido dormir a causa del ruido en la ciudad española, que prepara su popular fiesta de las Fallas.

“El espectáculo previsto esta noche en Valencia se volvió imposible debido a la falta de sueño”, indicó el sitio internet del exvocalista de The Smiths.

Morrissey “condujo desde Milán”, donde cantó el lunes, “hasta Valencia, pero no ha podido descansar debido al ruido”, explicó.

“Cualquier forma de sueño o descanso durante la noche fue imposible debido al ruido, la música tecno a todo volumen y los anuncios por megáfono. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico”, agregó la web oficial del cantante del grupo de culto de los años 1980.

Pese a múltiples intentos, AFP no pudo contactar la sala de conciertos del Palau de les Arts, donde Morrissey debía presentar su espectáculo.

Conocido por sus firmes convicciones vegetarianas, Morrissey, que publicó en 1985 con The Smiths un álbum titulado “Meat is Murder” (“La carne es un asesinato”), exige que en los lugares donde actúa el menú sea vegetariano.

En una ocasión abandonó el escenario del festival Coachella en California por haber sentido olor a parrilla.

El cantante, que en los últimos años adoptó un discurso cada vez más reaccionario -llegando a participar en 2019 en un programa estadounidense con la chapa de un partido de extrema derecha británico-, es conocido por anular sus conciertos con regularidad.

Según la web especializada weheartM.com, que recopila estadísticas, canceló 38 fechas -de un total de 84- entre principios de 2025 y finales de enero de 2026.

La fiesta de las Fallas, que reúne habitualmente en marzo a un millón de personas en Valencia -entre ellas numerosos turistas extranjeros-, es célebre por los gigantescos personajes fabricados en cartón, papel o poliestireno que son incinerados para celebrar la llegada de la primavera, entre continuas explosiones de petardos.