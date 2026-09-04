Muere a los 77 años el francés Tony Gatlif, cineasta de la cultura gitana

El cineasta Tony Gatlif, abanderado de la cultura gitana y autor de más de una veintena de películas, algunas rodadas en España, donde la música siempre fue protagonista, murió el miércoles a los 77 años, informó el viernes su familia a AFP.El director falleció en Arlés, en el sureste de Francia, mientras trabajaba en un proyecto de película histórica.'La belleza de sus películas, su generosidad, su alegría, su poesía y su amor por la música permanecerán para siempre en nosotros', señalaron su esposa, sus hijos y sus nietos en un comunicado.También le desearon 'Latcho Drom', que en la lengua del pueblo gitano significa 'Buen viaje' y es además el título de una de sus películas.Desde 1975 dirigió 25 pelíclas, como 'El extranjero loco' (1997) o 'Exils' (2004, premio a la mejor dirección en Cannes). Su último largometraje, 'Ange', se estrenó en 2025.Su primer largometraje, 'Corre gitano' (1982), lo rodó en España, en Granada, con el el bailaor y coreógrafo Mario Maya.Años más tarde volvió a España con ‘Vengo’ (2000), rodada en Andalucía y con el bailaor Antonio Canales.En su cine, profundamente social, siempre fue muy importante la música, como el flamenco en 'Vengo' o el rebétiko, una tradición musical griega, en 'Djam' (2017).Michel Dahmani, como se llamaba al nacer, vino al mundo el 10 de septiembre de 1948 en Argelia de un padre cabileño y una madre gitana.Tras su salida de Argelia vivió unos años como vagabundo, como él mismo contó, hasta llegar a Francia, donde descubrió el teatro y el cine.'Libré una batalla contra mi destino, contra mí mismo, y no es poca cosa', declaró a AFP en 2021.Su película más conocida, 'El extranjero loco' ('Gadjo Dilo'), es un homenaje a la música gitana, 'una música que grita el miedo y el dolor de un pueblo al que le duele el alma', según Gatlif.Narra la búsqueda de un joven francés idealista, interpretado por Romain Duris, tras los pasos de una cantante a la que encuentra en un campamento gitano en Rumanía.