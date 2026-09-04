Muere a los 77 años el francés Tony Gatlif, cineasta de la cultura gitana

El cineasta Tony Gatlif, abanderado de la cultura gitana y autor de más de una veintena de películas, algunas rodadas en España, donde la música siempre fue protagonista, murió el miércoles a los 77 años, informó el viernes su familia a AFP.

El director falleció en Arlés, en el sureste de Francia, mientras trabajaba en un proyecto de película histórica.

“La belleza de sus películas, su generosidad, su alegría, su poesía y su amor por la música permanecerán para siempre en nosotros”, señalaron su esposa, sus hijos y sus nietos en un comunicado.

También le desearon “Latcho Drom”, que en la lengua del pueblo gitano significa “Buen viaje” y es además el título de una de sus películas.

Desde 1975 dirigió 25 pelíclas, como “El extranjero loco” (1997) o “Exils” (2004, premio a la mejor dirección en Cannes). Su último largometraje, “Ange”, se estrenó en 2025.

Su primer largometraje, “Corre gitano” (1982), lo rodó en España, en Granada, con el el bailaor y coreógrafo Mario Maya.

Años más tarde volvió a España con ‘Vengo’ (2000), rodada en Andalucía y con el bailaor Antonio Canales.

En su cine, profundamente social, siempre fue muy importante la música, como el flamenco en “Vengo” o el rebétiko, una tradición musical griega, en “Djam” (2017).

Michel Dahmani, como se llamaba al nacer, vino al mundo el 10 de septiembre de 1948 en Argelia de un padre cabileño y una madre gitana.

Tras su salida de Argelia vivió unos años como vagabundo, como él mismo contó, hasta llegar a Francia, donde descubrió el teatro y el cine.

“Libré una batalla contra mi destino, contra mí mismo, y no es poca cosa”, declaró a AFP en 2021.

Su película más conocida, “El extranjero loco” (“Gadjo Dilo”), es un homenaje a la música gitana, “una música que grita el miedo y el dolor de un pueblo al que le duele el alma”, según Gatlif.

Narra la búsqueda de un joven francés idealista, interpretado por Romain Duris, tras los pasos de una cantante a la que encuentra en un campamento gitano en Rumanía.