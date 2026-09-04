Lluvias y actividad eléctrica marcarán el tiempo este viernes en varias regiones

Lluvias y aguaceros acompañados de actividad eléctrica se esperan este viernes en distintos puntos de Panamá, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Blas Córdoba.

Durante las horas de la mañana, se prevén lluvias y aguaceros con actividad eléctrica en el norte de Veraguas, Colón y la comarca Guna Yala. En el Pacífico, las precipitaciones se concentrarán hacia el sur de Veraguas, Azuero, Panamá y Darién.

Para la tarde, el panorama apunta a un incremento de las lluvias. En el Caribe se esperan aguaceros en la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, mientras que en el Pacífico podrían registrarse aguaceros con actividad eléctrica a lo largo de toda la vertiente.

Durante la noche se pronostican lluvias intermitentes en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. En tanto, se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica en el golfo de Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, el sur de Azuero y el golfo de Panamá.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica que serán favorables para la navegación y los bañistas tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 °C y 25 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 34 °C.

Además, los índices de radiación ultravioleta estarán entre niveles altos y extremos, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.