Muere Dennis Haskins, director en “Salvados por la campana”

El actor estadounidense Dennis Haskins, reconocido por interpretar al director Richard Belding en la serie de televisión Salvados por la campana, falleció a los 75 años, informaron fuentes cercanas a la familia.

Haskins se convirtió en una figura emblemática de la televisión juvenil de los años noventa gracias a su papel en la comedia producida por NBC. Su personaje, el director Belding, fue parte central de las historias que marcaron a una generación de espectadores.

El actor también retomó el papel en la serie derivada Salvados por la campana: La nueva generación, consolidando su vínculo con la franquicia y con los seguidores que lo identificaron como una presencia constante en la vida escolar ficticia de Bayside High.

Nacido en Chattanooga, Tennessee, Haskins inició su carrera en televisión con apariciones en programas como The Dukes of Hazzard y ALF, antes de alcanzar notoriedad con Salvados por la campana. Su trayectoria se extendió a producciones teatrales y participaciones en cine independiente.

La noticia de su fallecimiento generó mensajes de condolencia en redes sociales, donde colegas y admiradores destacaron su cercanía y el impacto cultural de su personaje. La industria televisiva despide a un actor que dejó huella en la comedia juvenil estadounidense.