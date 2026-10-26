Muere Eric Bauza, reconocido por dar voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

El actor de doblaje canadiense Eric Bauza, ganador de varios premios Emmy y reconocido por dar voz a personajes icónicos de Looney Tunes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig y Piolín, murió a los 46 años, informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La familia señaló que el intérprete falleció de manera repentina y ofrecerá más detalles en los próximos días.

Medios estadounidenses reportaron posteriormente que la causa de la muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva, de acuerdo con registros del médico forense del condado de Los Ángeles.

Bauza, nacido en Toronto en 1979, desarrolló una destacada carrera en la industria de la animación y acumuló más de 400 créditos en televisión, cine y videojuegos. Durante 15 años trabajó con Warner Bros. Animation, donde asumió la responsabilidad de continuar el legado de los legendarios personajes popularizados originalmente por Mel Blanc.

Además de su trabajo en Looney Tunes, participó en producciones como Teen Titans Go!, The Adventures of Puss in Boots, Muppet Babies, Space Jam: A New Legacy y la reciente película Coyote vs. Acme. Su trayectoria fue reconocida con tres premios Children’s & Family Emmy.