Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años en Madrid, como ha confirmado su familia. Cuervo desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión que la convirtió en una de las intérpretes más queridas por los espectadores de la escena española, dando vida a personajes tan reconocidos por el público español como Vicenta de 'Aquí no hay quien viva'.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos”, ha señalado la familia en un comunicado remitido a medios de comunicación. Según han informado, la capilla ardiente se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10 de la mañana.

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero que la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.

La actriz, nacida en Barcelona en 1934, comenzó su carrera en el Teatro Español Universitario y debutó como profesional a finales de los 50 con 'Harvey', dirigida por Adolfo Marsillach. También fue parte de la Compañía Lope de Vega, dirigida por José Tamayo, y fundó su propio proyecto escénico junto a Fernando Guillén.

Durante su trayectoria teatral fue protagonista de más de cien montajes en clásicos como 'El malentendido' de Albert Camus, también con dirección de Marsillach, 'Bodas de sangre de Federico García Lorca', 'La Celestina' de Fernando de Rojas, 'Los siete infantes' de Lara y 'El castigo sin venganza' de Lope de Vega, además de textos de Valle-Inclán, Robert Patrick, entre otros. También actuó y dirigió piezas como 'Siempre no es toda la vida' o 'El otro William'.