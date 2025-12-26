Muere Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista del grupo The Cure, falleció a los 65 años, anunció el viernes la legendaria banda británica de rock.

Bamonte, conocido como “Teddy”, que se convirtió en miembro de pleno derecho de The Cure en 1990, “falleció en su casa tras una breve enfermedad durante las Navidades”, según un comunicado publicado en la página web del grupo, en el que expresan su “inmensa tristeza”.

“Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, ‘Teddy’ era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. (...) Le echaremos mucho de menos”, reza el texto.

The Cure, con su emblemático cantante Robert Smith, de 66 años, ha evolucionado a lo largo de sus prolíficas décadas.

Bamonte formó parte del equipo técnico del grupo a partir de 1984, antes de pasar por dos etapas como miembro de la banda, en las que tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados.

En su comunicado, The Cure destacó que había contribuido a la creación de numerosos álbumes, entre ellos “Wish” (1992), “Wild Mood Swings” (1996), “Bloodflowers” (2000), “Acoustic Hits” (2001) y “The Cure” (2004).

En su primer período con la banda, que empezó en 1990 y duró 14 años, tocó en más de 400 conciertos. Bamonte regresó al grupo en 2022 y desde entonces actuó en otros 90 shows.

Impulsado por la voz lastimera y desgarradora de Smith, The Cure contribuyó a dar forma al rock gótico con álbumes como “Pornography” (1982).

Posteriormente, el grupo cosechó éxitos con temas mucho más alegres, entre ellos “Friday I’m in Love”. Sus últimos álbumes datan de 2008 (“4:13 Dream”) y del año pasado, “Songs of a Lost World”.