Muere Roger Allers, codirector del “Rey León”

El director y guionista de películas de animación Roger Allers, quien fue codirector del exitoso 'Rey León', murió el sábado a los 76 años, anunció el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en su cuenta de Instagram.'Roger Allers fue un creativo visionario, cuyas numerosas contribuciones a Disney seguirán vivas para las próximas generaciones', escribió Iger el domingo por la noche.'Comprendía el poder de las grandes historias', apuntó Iger. 'Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue siendo fuente de inspiración para el público en el mundo entero. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney', añadió.Allers trabajó en varios clásicos de Disney, como 'Tron', 'La Sirenita', 'La Bella y la Bestia' y 'Aladdín', además del del 'Rey León' (1994), uno de los mayores éxitos de esos estudios.