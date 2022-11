Mujer señala acoso a Pablo Milanés tras su muerte

Una mujer originaria de Ecuador denunció en redes sociales que sufrió acoso por parte de Pablo Milanés, cuando ella era menor de edad, luego de darse a conocer el fallecimiento del cantautor cubano.

A través de su cuenta de Twitter, la mujer que tiene como nombre María Fernanda Wray escribió un extenso mensaje en el cual habló de su triste experiencia al lado del prolífico músico y agregó que será la única vez que abordará el tema.

“Me animo a ponerlo por aquí para que se sepa que los grandes artistas, nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda, también pueden ser acosadores. Pablo Milanés tenía 43, yo 17”, expresó Wray en su post.

En su relato menciona a una persona de nombre Lázaro Torres, quien la citó en un hotel de Quito, en donde tendría un encuentro con el cantautor, por lo que ella asumió que era para hablar sobre una beca para estudiar cine en Cuba, tampoco tuvo motivos para desconfiar de otras intenciones.

“No te atrevas a decirle que no, no te atrevas a desilusionar. Lázaro cerró la puerta y me quedé en la habitación sola con Pablo Milanés. Yo pensaba que iríamos a desayunar, pero él me condujo inmediatamente por los pasillos hasta una habitación. No entendí nada. Ahí estaba sentado, en una silla de su habitación: ‘qué bueno que viniste’, me dijo”, contó.

“Era torpe. Muy torpe. Intentó besarme. Me manoseó por segundos. No tenía fuerza física, a pesar de ser un hombre robusto”, expresó la comunicóloga, quien dijo trató de alejarlo y lo logró gracias a que en ese momento Milanés no gozaba de buena salud.

“Me suplicó, mientras intentaba tocarme, totalmente fuera de sí. Me dijo que estaba enamorado de mí, que quería llevarme a Cuba. Me levanté. Sostuvo mis manos firmemente ‘no puedes irte’ (me dijo). Me zafé. Salí de la habitación. Me puse a llorar mientras regresaba en un taxi a mi casa”.

Después de ese encuentro no volvió a ver a Pablo aunque confesó que siguió conviviendo con sus músicos. Pablo Milanés murió en España a los 79 años derivado de diversas complicaciones en su salud.