Museos españoles cancelan sus actividades tras el accidente ferroviario en Toledo

El Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y algunos museos estatales han cancelado sus actividades tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) por el choque de dos trenes este miércoles.

La colisión ha sucedido cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076, que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, causando 68 fallecidos, por el momento, y 15 heridos en estado muy grave, tal y como ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así, el Prado ha cancelado cualquier tipo de evento “siguiendo el espíritu de luto”, según han confirmado fuentes de la pinacoteca a Europa Press, mientras que el Thyssen ha anulado todas las actividades públicas programadas desde este miércoles hasta el sábado 31 de octubre.

Concretamente, se ha pospuesto hasta nueva fecha la primera de las conferencias del ciclo ‘El universo freudiano de Dalí’, prevista para esta misma tarde. Aun así, el horario de apertura del museo se mantendrá de forma habitual.

El museo Reina Sofía no tenía actividades estos días

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no tenía ninguna actividad programada para los próximos días, según han detallado fuentes del mismo en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, el Museo del Traje, el Museo del Romanticismo y el Museo de América --museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura-- han cancelado las presentaciones de sus exposiciones ‘La moda a tus pies’, ‘Roberta Marrero. Yo soy la navaja y la herida’ y ‘Imagen y memoria. Argentina 1976-2003’, respectivamente, programadas para mañana jueves 29 de octubre.