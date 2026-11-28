El teatro panameño llegó a escenarios internacionales con el musical “Maestra Vida”, inspirado en la emblemática obra del cantautor Rubén Blades, que recibió una ovación de pie durante su primera presentación en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, Puerto Rico, el pasado 27 de noviembre.

La puesta en escena reunió a 52 intérpretes y aproximadamente 2,000 espectadores, quienes respondieron con aplausos y corearon las canciones durante la función. Según Augusto Posso, productor general del espectáculo, la conexión con el público superó las expectativas del equipo. “Nos recibieron excelente. Cantaban todas las canciones y nos aplaudieron de pie durante mucho tiempo”, expresó.

La producción se presenta en Puerto Rico hasta el 29 de noviembre y ha registrado una buena acogida, con funciones de entradas agotadas. Esta visita representa la primera experiencia internacional de la obra, luego de sus temporadas en el Teatro Nacional de Panamá en 2023 y 2024, su recorrido por distintas provincias en 2025 y una presentación especial en la Ciudad de las Artes en 2026.

El espectáculo integra actuación, danza y música en vivo, con el acompañamiento de Roberto Delgado y su Orquesta. La producción general está a cargo de Augusto Posso, mientras que la dirección artística corresponde a Edwin Cedeño y la producción ejecutiva a Dayra Torres.

La presentación cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, como parte de las iniciativas para impulsar el talento nacional y abrir espacios de circulación internacional para las producciones panameñas.

Con su llegada a Puerto Rico, “Maestra Vida” inicia una nueva etapa de proyección fuera del país y lleva la música y el talento escénico panameño a nuevas audiencias.