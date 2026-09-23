Natalia Stets dirigirá el concierto “Resonancias del Mundo” en el istmo

La directora ucraniana Natalia Stets estará al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá durante el concierto “Resonancias del Mundo”, que se presentará mañana a las 8:00 p.m., en el Teatro Áurea Baby Torrijos de la Ciudad de las Artes, y el 25 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

“Estoy muy feliz porque, desde la última vez que estuve aquí, veo muchos cambios. Veo cómo se ha desarrollado la orquesta, cómo trabajan y la muy buena energía que tienen. Están tocando juntos, disfrutan su trabajo y eso es algo que se puede sentir”, indicó Stets en entrevista para Metro Libre.

El programa incluirá la obertura de El murciélago, de Johann Strauss; el Concierto para corno de Reinhold Glière, con Francisco Rodríguez como solista, y la Sinfonía No. 9 ‘Del Nuevo Mundo’, de Antonín Dvořák. Sobre la obra de Dvořák, Stets destacó las ideas de libertad, confianza y esperanza hacia el futuro que encuentra en la composición. También señaló su vínculo personal con Glière, quien nació en Kyiv, su ciudad natal.

La directora resaltó además la conexión que ha encontrado con los músicos panameños y consideró que esa cercanía permite desarrollar una interpretación particular para el público. Los boletos están disponibles a través de Panatickets.