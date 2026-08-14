Natanael Cano presenta “La Cherokee” feat. Gabito Ballesteros

El cantante mexicano Natanael Cano inició la cuenta regresiva hacia su próximo álbum de estudio, Natanael Cano Vol. 1, con el lanzamiento de “La Cherokee”, tercer sencillo de la producción.

El tema, grabado junto a Gabito Ballesteros, fue coproducido por Ramfer López junto a Cano, “La Cherokee” es un corrido tumbado cuya letra destaca por su carácter cinematográfico y narrativo.

La gran protagonista es una camioneta Cherokee que se abre paso en medio de un escenario caótico, marcado por lo que los cantantes describen como “travesuras” de quienes están detrás del volante, en una vida llena de adrenalina.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en Tokio, dirigido por Alexi Palvov y Shun Murakami.

La producción continúa la narrativa automovilística que Cano ha presentado desde el lanzamiento de “Aprevenido”, el primer sencillo de esta nueva era musical.

La producción audiovisual abre con una panorámica de Tokio y de su famosa Japan Radio Tower, que se erige en el distrito de Shiba-koen.

Desde ahí, la producción se traslada al famoso taller automovilístico Top Secret de Tokio, donde aparece Natanael a cuadro, trabajando precisamente en uno de los vehículos. Luego, Gabito Ballesteros entra en escena y, mientras interpreta sus versos, se le tatúa la espalda.

Al anochecer, los cantantes recorren las calles de Tokio en sus autos y terminan en carreras clandestinas. Luego de la llegada de la ley, Nata y Gabito continúan la noche en un bar japonés, donde interpretan el tema y finalizan en un famoso onsen, los baños termales tradicionales de la cultura nipona.

“La Cherokee” es el tercer sencillo de Natanael Cano Vol. 1, y marca la segunda colaboración de Cano con Ballesteros dentro de esta era, luego de “Pa’ La Maña”, en la que la dupla se une a Adriel Favela para hablar de la destreza de un hombre poderoso, de su historia de superación, así como de los lujos y las mujeres que lo rodean.

Natanel y Gabito tienen un historial de exitosas colaboraciones, entre ellas “Perlas Negras”, tema que supera los 388,9 millones de reproducciones en Spotify. Durante la semana de lanzamiento del álbum Porque

La Demora, en julio de 2025, la canción alcanzó el No. 2 del chart Top Songs Debut Global de Spotify.

La colaboración también llevó a los intérpretes a coronarse en el puesto #1 del Top 50 de Spotify México y en el puesto 31 del Top 50 Global de Spotify.

Natanael Cano Vol. 1, es el regreso a los corridos tumbados del considerado padre del género.

Recientemente, durante la grabación del videoclip de “La Cherokee” en Japón, Cano y Ballesteros visitaron los estudios de Apple Music Radio en Tokio, en un takeover inédito en el Natanael que compartió detalles de su próxima producción, así como un preview en exclusiva de algunos de los tracks. Revive el takeover aquí.

Natanael Cano Vol. 1 estará disponible para los fans el próximo 27 de agosto. La producción llegará ra los escenarios mexicanos con la gira “Natanael Cano Vol. 1 Tour”, presentada por Ocesa, cuya primera fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX se agotó en cuestión de horas.

La gira de estadios llevará a Cano al GNP Seguros de CDMX el 18 y el 19 de septiembre y al Coliseo GNP Seguros de Guadalajara el 25 de septiembre. Más fechas por confirmar. Entradas a la venta aquí.

Con más de 24,7 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 33.600 millones de reproducciones globales, Natanael Cano —nominado al Latin Grammy y considerado el padre de los corridos tumbados— continúa demostrando que es la voz más influyente de la Música Mexicana Contemporánea.