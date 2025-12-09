$!Navidad en el telón

El mes de diciembre sigue con obras inspiradas en la Navidad y con ella los teatros del país levantan el telón para presentar una variada agenda de obras dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

La cartelera cuenta con obras para los más pequeños, varias salas preparan montajes con temáticas de fantasía, personajes clásicos y relatos que celebran la magia de la época.

Dentro de la cartelera destacan las obras: “El Cascanueces”, en el Teatro Nacional; “Escuela de duendes navideños”, en el Teatro Aba; “Los dioses salvan la Navidad”, en el Teatro La Estación y “Piano Man, en la Ciudad de las Artes”.

Además, de la icónico obra titulada “Peter Pan Flamenco” que se presentará en el Teatro La Plaza, siendo este un musical de magia y energía bailable.

La Navidad llega para quedarse todo el mes de diciembre con historias para todas las edades.