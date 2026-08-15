Niños panameños destacaron en Olimpiada de Ábaco y Cálculo Mental en Taipéi

Siete niños panameños pusieron en alto el nombre del país durante la Olimpiada Internacional de Ábaco y Cálculo Mental, celebrada en Taipéi, Taiwán, donde lograron resultados sobresalientes frente a participantes de 12 países.

Los estudiantes, representantes del Instituto WheeMinds, compitieron en una de las ediciones más exigentes de esta competencia, que reunió a 152 niños de países como Taiwán, Japón, Vietnam, Indonesia, Estados Unidos, India, Irak, Sudáfrica, Sri Lanka, Malasia y Rusia.

Roopali Chandan, directora de WheeMinds, destacó el desempeño de los representantes panameños y aseguró que obtuvieron el 100% de los resultados esperados. “Los niños panameños tuvieron un puntaje muy alto”, señaló, al explicar que el primer lugar alcanzó 715 puntos, mientras que los participantes de Estados Unidos llegaron a alrededor de 200 puntos.

El primer lugar fue para Ariel Eduardo Avilés Soto, de Bocas del Toro, quien se convirtió en el ganador de la competencia. Valentina Lopera Román, Leena Anilbhai Lan, Elian Aguilar y Carlos Alberto Rodríguez Domínguez obtuvieron el segundo lugar, mientras que Ricardo Bell y Xinxing Montenegro alcanzaron el tercer lugar.

Los participantes panameños, con edades entre 10 y 14 años, llegaron a la competencia con distintos niveles de experiencia. Cinco de ellos llevan tres años participando en este tipo de competencias, mientras que dos asistieron por primera vez: uno con 10 años y otro con 14.

Para Chandan, estos resultados reflejan el esfuerzo y la preparación de los estudiantes, además de demostrar el nivel que pueden alcanzar los niños panameños al competir internacionalmente en cálculo mental.

La competencia se desarrolló en el Marriott Taipei y reunió a representantes de países de Asia, América, Europa y África, convirtiéndose en una plataforma internacional para medir las habilidades de los jóvenes en el ábaco y el cálculo mental.